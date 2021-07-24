Galatasaray PSV maçı ne zaman? 2021 GS PSV rövanş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu...
Galatasaray PSV rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçında galibiyet göremeyen Galatasaray, 5-1'lik PSV mağlubiyetinin ardından hem oyun, hem de skor olarak çok büyük hayal kırıklığı yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, PSV ile rövanş maçına çıkacak. Galatasaray, deplasmanda avantaj yakalayamazken aldığı sonuç ile bir üst tura çıkma şansı zora girdi. Peki, Galatasaray PSV maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu GS PSV rövanş maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
Galatasaray PSV Eindhoven rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi turnuvası heyecanı başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın 2. eleme turundan katıldığı organizasyonda sarı-kırmızılılar ilk maçını PSV deplasmanında oynadı. PSV'nin 5-1'lik galibiyeti sonrası Galatasaray Avrupa'da tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşadı. Peki, Galatasaray PSV maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu GS PSV rövanş maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY PSV MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Tur şansını zora sokan Galatasaray, PSV ile rövanş maçına çıkacak. Galatasaray - PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TV8 kanalından canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılar, Kupa 1'e veda etmesi halinde yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.
GALATASARAY, AVRUPA'DA ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e 5-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'da eski günlerini arıyor.
Müzesinde UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupa bulunan sarı-kırmızılı takım, son yıllarda Avrupa arenasında çizdiği grafikle beklentileri karşılayamıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2012-2013 sezonunda çeyrek final, 2013-2014'te ise son 16 turu oynama başarısı gösteren Galatasaray, son 7 yılda Avrupa kupalarında istenilen performansı ortaya koyamıyor.
SON 36 MAÇTA 4 GALİBİYET
Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 36 karşılaşmada 4 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İtalya ekibi Juventus'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdığı karşılaşmanın ardından Avrupa arenasında 36 kez sahneye çıktı.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı söz konusu maçların sadece 4'ünü kazanabilen Galatasaray, 22 kez mağlup oldu, 10 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 28 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 71 gole engel olamadı.
Galatasaray, bu süreçte Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (Azerbaycan) ile Hajduk Split'i (Hırvatistan), Şampiyonlar Ligi'nde ise Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Benfica'yı (Portekiz) mağlup edebildi.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında son galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split (2-0) karşısında elde etmişti.
DEPLASMANDA DA TABLO KÖTÜ
Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Schalke 04'ü 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakanın ardından Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı 23 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.
Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çıktığı söz konusu maçlarda 18 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 4 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 57 gol gördü.
Galatasaray, bu süreçte deplasmandaki tek galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (3-1) karşısında yaşadı.
SON 7 YILDA AVRUPA'DA BEKLENENİ VEREMİYOR
Avrupa arenasında son 7 yılda 4 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de son 32 turundan ötesini göremedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2013-2014'te İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde son 16 turu oynama başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, son 8 sezonun 7'sinde Avrupa kupalarında mücadele etti.
Galatasaray, Kupa 1'de 2014-2015 ve 2019-2020 sezonlarında grup aşamasını son sırada tamamlayarak elendi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2015-2016 ve 2018-2019'da ise grubu 3. sırada bitirdi ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Galatasaray, söz konusu iki sezonda Avrupa Ligi'ne de son 32 turunda veda etti.
2017-2018 ve 2020-2021'de Avrupa Ligi'ne elemelerde veda eden sarı-kırmızılı ekip, 2016-2017 sezonunda ise UEFA'dan aldığı men cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamadı.
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