Galatasaray PSV maçı ne zaman? 2021 GS PSV rövanş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu...

Galatasaray, Kupa 1'de 2014-2015 ve 2019-2020 sezonlarında grup aşamasını son sırada tamamlayarak elendi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2015-2016 ve 2018-2019'da ise grubu 3. sırada bitirdi ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Galatasaray, söz konusu iki sezonda Avrupa Ligi'ne de son 32 turunda veda etti.

2017-2018 ve 2020-2021'de Avrupa Ligi'ne elemelerde veda eden sarı-kırmızılı ekip, 2016-2017 sezonunda ise UEFA'dan aldığı men cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamadı.