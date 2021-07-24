Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi!
Son dakika haberine göre: Bir süredir transferde suskun kalan Galatasaray sessizliğini üst üste hamlelerle bozdu! Sarı-Kırmızılıların transferi için görüşmelere başladığı Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau'yu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Umarım her şey iyi gidecek." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 aşısı bulunan futbolcu, havalimanında bir de testten geçirildi. Cicaldau'nun havalimanından ayrıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.