Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas için Arap kulübü devreye girdi! İşte önerilen rakam

A Spor'un haberine göre Fırtına'ya ulaşan son teklif, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve 'çilingir' lakabını alan Bakasetas için geldi.

Alanyaspor'dan transfer edilen Yunan yıldız Bakasetas için menajerlerin bordo-mavili kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. Bakasetas'a bir Arap kulübünden 5 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia ediliyor. 28 yaşındaki yıldız futbolcunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.