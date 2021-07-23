Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas için Arap kulübü devreye girdi! İşte önerilen rakam
Trabzonspor forması giyen ve kıa sürede gösterdiği başarıyla bordo-mavili takımda vazgeçilmez isimler arasına giren Anastasios Bakasetas ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bir Arap kulübünün Yunan futbolcu için Trabzonspor'un kapısını çaldığı belirtildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer operasyonunu sürdüren bordo-mavililerde kadrodaki mevcut isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.
A Spor'un haberine göre Fırtına'ya ulaşan son teklif, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve 'çilingir' lakabını alan Bakasetas için geldi.
Alanyaspor'dan transfer edilen Yunan yıldız Bakasetas için menajerlerin bordo-mavili kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. Bakasetas'a bir Arap kulübünden 5 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia ediliyor. 28 yaşındaki yıldız futbolcunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.
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