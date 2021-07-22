Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması! "Anlaşmamıza rağmen rakibi kullanarak fiyat arttırmaları çok çirkin"
A Spor Muhabiri Sercan Dikme canlı yayında yaptığı açıklamada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Rachid Ghezzal hakkında yöneticilerle olan görüşmesine ilişkin "Anlaşmamıza rağmen rakibi kullanarak fiyat arttırmaları çok çirkin" ifadelerini kullandığını ifade etti.
A Spor Muhabiri Sercan Dikme canlı yayında yaptığı açıklamada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Rachid Ghezzal hakkında yöneticilerle olan görüşmesine ilişkin "Anlaşmamıza rağmen rakibi kullanarak fiyat arttırmaları çok çirkin" ifadelerini kullandığını ifade etti.
Ayrıntılar geliyor...
ANTREMANA ÇIKMIŞTI
Türkiye'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında adeta transfer savaşına neden olan Rachid Ghezzal takımı Leicester City antremana çıktı.
MENAJER DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ
Rachid Ghezzal'a yakın kaynaklar, yıldız futbolcunun menajeriyle sıkıntı yaşadığını, transfer sürecinin bu sebeple uzadığını öne sürdü. Tecrübeli futbolcunun, "Sürekli başka takımlarla görüşüyorsun. Benim için değil, kendin için en iyi olanı düşünüyorsun. Bu tavrın yüzünden hiçbir kulübe imza atamıyorum" diyerek tepki gösterdiği iddia ediliyor. Menajerini değiştirmek istediği belirtilen Cezayirli futbolcunun transfer süreci, böyle bir hamle yapılması durumunda tekrar uzayabilir.
BURAK ELMAS'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
Rachid Ghezzal transferine dair konuşan Elmas, "Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncu ile görüşmeye devam ederiz. Hocamızın arzu etmesi, oyuncunun maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'da oynamaya uygun olması kriterlerini ele alarak oyuncularla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'I KABUL ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2 milyon 650 bin Euro yıllık garanti ücret ve performans bonusları içeren bir teklif karşılığı anlaşan Galatasaray, Leicester City ile de bonservis için 2 milyon Euro peşin artı 1'er milyon Euro'dan 2 taksit olmak üzere toplam 4 milyon Euro'ya el sıkıştı.
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