Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

MUSLERA'DAN PAYLAŞIM

Yenilen gollerde hata yapan Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Muslera'ya maç anında büyük tepki vardı. Uruguaylı file bekçisi yaptığı paylaşımda '"Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim'e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray'ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor." dedi.