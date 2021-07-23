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Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

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Giriş Tarihi: 23.07.2021
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Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Hollanda'nın güçlü takımlarından PSV ile eşleşen Galatasaray'da ilk maçta farklı bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Oynanan kötü futbolun ardından sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in takımdan göndereceği isimler netleşti.

Galatasaray'da son dakika! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV'ye 5-1 yenilen Galatasaray'da mağlubiyet deprem etkisi yarattı. Terim, hezimetin faturasını kesti.

Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

KRİZ TOPLANTISI
Sarı kırmızılılarda maçtan sonra Başkan Burak Elmas harekete geçti. Elmas, Hollanda'da takımın kaldığı oteldeki restoranı kapatarak kurmaylarıyla durum değerlendirmesinde bulundu ve transferlerle ilgili de fikir alışverişi yaptı.

Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

'GEREKENİ YAPACAĞIZ'
Maçtan sonra konuşan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, "Rakibimizi tebrik ediyoruz, bizden daha iyilerdi. Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diye dün de söylemiştim. Bizden daha iyi oynadılar, rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar benim ne demek istediğimi daha iyi anlamışlardır, neden 3 sene istedik. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken şeyleri yapacağız. PSV hem farklı kazandı hem de tura bizden yakın. Üzgünüz ama tabii ki gereken neyse zaman içerisinde yapacağız" diye konuştu.

Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

MUSLERA'DAN PAYLAŞIM
Yenilen gollerde hata yapan Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Muslera'ya maç anında büyük tepki vardı. Uruguaylı file bekçisi yaptığı paylaşımda '"Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim'e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray'ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor." dedi.

Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

İSİMLER NETLEŞTİ
PSV mağlubiyeti sonrası 67 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim takımdan ayrılacakları kesin bir şekilde belirledi. PSV mağlubiyeti sonrası ayrılacak isimler şu şekilde...

Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

7 İSİM YOLCU
Transfer döneminin kapanmasına 45 güne yakın bir süre olmasına rağmen bir an önce 5 direkt ilk 11 hamlesi yaparak bir nebze de olsa rahatlamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda da 7 futbolcusu ile de yollarını ayırmak istiyor.

Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

RYAN BABEL
Galatasaray ile sözleşmesi devam eden ve yıllık 2.5 milyon euro garanti maaş alan Ryan Babel takım planlamasında yer almıyor. Hollandalı futbolcu da kendisine takım arıyor. Hollandalı PSV maçında ilk 11'de yer almıştı.

Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

RADAMEL FALCAO
Başkan Burak Elmas, Radamel Falcao ile direkt görüşerek takımdan ayrılması gerektiğini iletti ancak Kolombiyalı futbolcu kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istiyor. Yıllık 5 milyon euro garanti maaş alan Falcao'nun bu maaş seviyesini yakalayabileceği bir takım ne Avrupa'da, ne Amerika'da ne de Güney Amerika'da var.

Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

SOFIANE FEGHOULI
Galatasaray'dan yıllık 3.8 milyon euro garanti maaş alan Feghouili de takımdan ayrılması istenen bir diğer isim... Feghouli de takımdan ayrılmak istemiyor

Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

JESSE SEKIDIKA
PSV Eindhoven karşısında ilk 11'de maça başlayan Sekidika ve transfer edildiği günden beri istenilen seviyeye gelemeyen genç futbolcu gelecek sezonu da kiralık olarak başka bir takımda geçirmesi planlanıyor

Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

JIMMY DURMAZ
Galatasaray ile sözleşmesi bir sezon daha devam eden Jimmy Durmaz'a bonservis kolaylığı sağlanacak ve İsveçli futbolcu da bu sezonun kadrosunda yer almayacak.

Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

MBAYE DIAGNE
Galatasaray'dan 2.4 milyon euro garanti maaş alan Mbaye Diagne takımdan ayrılması istenen bir diğer oyuncu ancak Senegalli futbolcu da kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istiyor.

Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

OZORNWAFOR
22 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun bu sezonu Süper Lig'de "oynama garantili" başka bir takımda kiralık geçirmesi planlanıyor.

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