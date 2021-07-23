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Alex Teixeira transferinde flaş gelişme! İşte son durum

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Giriş Tarihi: 23.07.2021
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Alex Teixeira transferinde flaş gelişme! İşte son durum

Beşiktaş'ın geçen hafta prensip anlaşmasına vararak Türkiye'ye davet ettiği Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira, BAE ekibi Sharjah'dan gelen teklif sonrası siyah beyazlıları bekletmeye almıştı.

Beşiktaş 'ın önerdiği yıllık ücretin yaklaşık 3 katına Sharjah'a imza atacağı iddia edilen Alex Teixeira, dün görüşmelerde bulunmak üzere Dubai'ye gitti. Siyah beyazlı taraftarların sonucunu merakla beklediği görüşmeler hakkında bilgi vermeyen Brezilyalı 10 numara, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp, kararını yakında açıklayacağını ilan etti.

ATeixeira yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili karar vemek için ailemle Dubai'ye geldim. Dubai'de menajerimle de görüşeceğim. Transferim ile ilgili kararı ben veya menajerim Junior Mendoza yakında açıklayacaktır" ifadelerini kullandı.

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