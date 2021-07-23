Eski MHK başkanı Zekeriya Alp'e FETÖ soruşturması
Son dakika haberine göre: Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmadan önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den icazet aldığı iddia edilen eski MHK Başkanı Zekeriya Alp hakkında soruşturma başlatıldı. Alp’in FETÖ ile bağlantısı incelemeye alındı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Zekeriya Alp hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması başlatıldı. Alp hakkındaki iddia, İbrahim İ. adlı bir vatandaşın sosyal medya üzerinden Zeyneddin B. isimli kişi hakkında yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma sırasında ortaya çıktı.
MAHKEMEDE FETÖ İTİRAFI
Söz konusu paylaşımla hakarete uğradığını söyleyen Zeyneddin B., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. İbrahim İ. hakkında 'hakaret' suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkan İbrahim İ., oğlunun dolandırıldığını ve işin içinde FETÖ bağlantılarının bulunduğunu anlattı.
İbrahim İ., ifadesinde oğlunun 2017'de ABD'ye iş için gittiğini, Zeyneddin B. ile emlak komisyoncusu olarak tanıştığını ve sahte belgelerle oğlunu dolandırdığını anlattı. İbrahim İ., ifadesinin devamında ise, "Zeyneddin B., bir konuşmamızda bana Fetullah Gülen'in ABD'de kendisine VIP araç şoförü belgesi alması konusunda yardımcı olduğunu, ardından Miami'de emlak komisyonculuğu yaptığını söyledi. İlerleyen zamanlarda oğluma maddi-manevi çok büyük zararlar verdi. Bu kişi FETÖ kanalı ile Kazakistanlı bir kadınla evlendiğini böylelikle Türkiye üzerinden ABD'ye gelemeyen kişileri Kazakistan üzerinden ABD'ye gönderdiklerini anlattı" diye konuştu.
'İCAZET ALDI' İDDİASI
İbrahim İ., ifadesinin devamında ise "Zeyneddin B.'nin kendisine eski MHK Başkanı Zekeriya Alp'in henüz başkan olmadan önce ABD'ye Fetullah Gülen'in yanına gelerek icazet istediğini, ardından başkan olduğunu, bu kişinin de FETÖ ile iltisaklı olduğunu anlattı" dedi. İbrahim İ.'nin bu ifadesi üzerine mahkeme, Zekeriya Alp hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski MHK Başkanı Zekeriya Alp hakkında FETÖ'den soruşturma başlattı. Alp'in FETÖ ile bağlantısı bulunup bulunmadığını ve başkan olmadan önce Gülen'den icazet alıp almadığını belirlemek için inceleme yapılıyor.
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