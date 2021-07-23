Eski MHK başkanı Zekeriya Alp'e FETÖ soruşturması

İbrahim İ., ifadesinde oğlunun 2017'de ABD'ye iş için gittiğini, Zeyneddin B. ile emlak komisyoncusu olarak tanıştığını ve sahte belgelerle oğlunu dolandırdığını anlattı. İbrahim İ., ifadesinin devamında ise, "Zeyneddin B., bir konuşmamızda bana Fetullah Gülen'in ABD'de kendisine VIP araç şoförü belgesi alması konusunda yardımcı olduğunu, ardından Miami'de emlak komisyonculuğu yaptığını söyledi. İlerleyen zamanlarda oğluma maddi-manevi çok büyük zararlar verdi. Bu kişi FETÖ kanalı ile Kazakistanlı bir kadınla evlendiğini böylelikle Türkiye üzerinden ABD'ye gelemeyen kişileri Kazakistan üzerinden ABD'ye gönderdiklerini anlattı" diye konuştu.