Sivasspor avantajı kaptı: Petrocub 0-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Moldova'nın Petrocub takımını 1-0 mağlup etti. Sivasspor, maçın 16. dakikasında Caner Osmanpaşa'nın attığı golle maçı 1-0 kazanarak rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile kozlarını paylaştı. Fransız hakem Jeremie Pignard'ın düdük çaldığı karşılaşmayı temsilcimiz Yiğido 1-0 kazanarak önemli bir avantaj yakaladı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.
DİNAMO BATUM-BATE BORİSOV GALİBİYLE EŞLEŞECEK
UEFA Konferans Ligi'nde maçlar çift maç eleme usülüne göre yapılacak ve rövanş 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak. Sivasspor, Petrocub'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.