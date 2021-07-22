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Paulinho'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber: Al Ahli ile sözleşme imzaladı

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Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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Paulinho'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber: Al Ahli ile sözleşme imzaladı

Transferde ismi Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Paulinho, Suudi Arabistan'a transfer oldu. Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu, Al Ahli ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. F.Bahçe ve G.Saray'ın listesindeki Paulinho, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

4.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Suudi Arabistan takımı Al-Ahli , Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Brezilyalı yıldız Paulinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Paulinho'nun bonuslarla birlikte Al Ahli'den 4.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

Ahmed Musa resmen Süper Lig ekibinde AHMED MUSA RESMEN SÜPER LİG EKİBİNDE

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