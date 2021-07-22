Paulinho'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber: Al Ahli ile sözleşme imzaladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. F.Bahçe ve G.Saray'ın listesindeki Paulinho, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

4.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Suudi Arabistan takımı Al-Ahli , Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Brezilyalı yıldız Paulinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Paulinho'nun bonuslarla birlikte Al Ahli'den 4.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.