Başkan Erdoğan'dan Şahika Encümen'e tebrik telefonu
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Encümen'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Ercümeni tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahika Ercümen'e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarılar diledi.