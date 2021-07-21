Başkan Erdoğan'dan Şahika Encümen'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Ercümeni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahika Ercümen'e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarılar diledi.