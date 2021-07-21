Atletico Mineiro Boca Juniors maçında şoke eden görüntüler!
Dünya futbolu Libertadores Kupası'nda Atletico Mineiro-Boca Juniors maçı sonrasında yaşanan olaylarla şoke oldu. Rövanş karşılaşmasında eşitlikle sonuçlanan maçta turu geçen takımı penaltı atışları belirledi. Brezilya ekibi turu geçen taraf oldu. Maçta Boca Juniors'ın verilmeyen golü büyük tartışma yaratırken, maç sonunda Arjantin ekibinin futbolcuları hakem odasını basmaya çalıştı. Bunun üzerine olayı engelleyen Brezilya polisiyle de itişme yaşandı. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre Boca'lı futbolcular sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Libertadores Kupası'nda Atletico Mineiro ile Boca Juniors karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından tur atlayan taraf penaltı atışlarıyla Atletico Mineiro olurken, Boca Juniors'ın verilmeyen golü büyük tartışma yarattı.
Bu doğrultuda Brezilya basınına yanısyan haberlere göre; maç sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle iki takımı da büyük yaptırımlar bekliyor.
Maçın ardından hakem odasını basmaya çalışan Boca Juniors'lı futbolcuları Brezilya polisi zorlukla engellerken, yayınlanan videolarda Arjantin ekibinin oyuncuları polis ekiplerine saldırırken ve küfür ederken görüntülendi.
Boca oyuncusu Diego Gonzalez maçın ardından hakem sorusuna yaptığı açıklamada, "Elenmemizin faktörü hakemdi. Şüphesiz herkes bunu görebilir. İyi bir gol attık ve gerçek şu ki ilk maçı da kazanmayı hak ettik. Bu acıtıyor, kendimizi kötü hissediyoruz. CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) hakemlere bakmalı." dedi.
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