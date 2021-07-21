Atletico Mineiro Boca Juniors maçında şoke eden görüntüler!

Maçın ardından yapılan açıklamada ise futbolcular ve teknik ekip de dahil olmak üzere tüm Boca Juniors kafilesinin polis merkezine götürülerek sorgulandığı ancak herhangi bir tutuklama yapılmayacağı aktarıldı.

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