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Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde PSV ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray’ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, PSV'yi elemesi durumunda Celtic-Midtjyland eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı PSV'yi elemesi durumunda bir sonraki turda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV ile eşleşen Galatasaray'ın turu geçmesi durumunda karşılaşacağı rakibi de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, bu turda Hollanda temsilcisi PSV'yi geçmesi durumunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinden çıkacak takım ile oynayacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

21 Temmuz Çarşamba günü ilk maçta Hollanda'da PSV ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım, rövanşı ise 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

ŞAMPİYONLAR YOLU

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Omonoia FC (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / CFR Cluj (Romanya) - Bratislava (Slovakya) / Young Boys (İsviçre)

Olympiakos (Yunanistan) / Neftçi PFK (Azerbaycan) - Mura (Slovenya) / Ludogorets (Bulgaristan)

Kairat Almaty (Kazakistan) / Kızılyıldız (Sırbistan) - Alashkert (Ermenistan) / Sheriff Tiraspol (Moldova)

Malmö (İsveç) / HJK Helsinki (Finlandiya) - Rangers (İskoçya)

Ferencvaros (Macaristan) / Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Slavia Prag (Çekya)

LİG YOLU

PSV Eindhoven (Hollanda) / Galatasaray - Celtic FC (İskoçya) / Midtjylland (Danimarka)

Spartak Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)

Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Monaco (Fransa) - Rapid Wien (Avusturya) / Sparta Prag (Çekya)

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