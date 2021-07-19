Fenerbahçe Andreas Cornelius transferini 19.07'de açıklayacak!

Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği santrfor transferi için haber İtalya'dan geldi. Gazzetta di Parma'nın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, bir dönem Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Danimarka Milli Takımı'nın yedek santrforu Andreas Cornelius için Parma kulübü ile 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeme şartıyla el sıkıştı.