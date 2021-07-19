Fenerbahçe Andreas Cornelius transferini 19.07'de açıklayacak!
Yeni sezonda şampiyon olarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu. Sarı lacivertliler 1.93'lük Danimarkalı Andreas Cornelius'un kulübü Parma ile bonservisi konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin yıldız golcünün transferini açıklama detayı da belli oldu.
Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği santrfor transferi için haber İtalya'dan geldi. Gazzetta di Parma'nın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, bir dönem Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Danimarka Milli Takımı'nın yedek santrforu Andreas Cornelius için Parma kulübü ile 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeme şartıyla el sıkıştı.
Haberde İtalya Serie A'dan Serie B'ye düşen Parma'nın, bonservisine 8 milyon Euro verdiği Danimarkalı oyuncunun yüksek yıllık ücretinden kurtulmak için Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetimin 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla yapacağı görüşmelerin de olumlu geçmesi sonrasında transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
19.07'DE TRANSFER AÇIKLANACAK
Fenerbahçe'nin Cornelius'u, kulüp için özel bir tarih olan bugün saat 19.07'de KAP'a bildirmeyi planladığı da haberde yer aldı.
309 MAÇTA 84 GOL!
Kariyeri boyunca çıktığı 309 maçta 84 gol atan ve 30 gol pası veren Cornelius, Danimarka A Milli Takımı ile de 32 maçta 6 gol kaydetti.
Daha önce bir kere Danimarka liginde gol kralı olan yıldız oyuncu 3 kez lig şampiyonluğu, 4 kez de lig kupası şampiyonluğu elde etti.
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