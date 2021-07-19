Son dakika | Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi Trabzonspor ile Sivasspor temsil edecek. Gerçekleştirilen kura çekimi ile Trabzonspor'un yanı sıra, 2. eleme turunda Petrocub ile eşleşen Sivasspor'un bu ekibi elemesi halinde muhtemel rakibi belli oldu.

Sivasspor, Petrocup'ı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi - BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde - Servette galibi ile karşılaşacak.

Üçüncü eleme turu maçları, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.