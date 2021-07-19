FIFA'dan kural değişikliği açıklaması! İddialara yönelik yanıt verildi
FIFA tarafından yapılan son dakika açıklamasında futbolda önemli değişiklilerin yapılacağına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Haberlerde maçlarda devrelerin 30'ar dakikaya indirileceği, takımlara sınırsız oyuncu değişikliği izni verileceği, taç atışlarının korner gibi ayakla kullanılabileceği, sarı kart gören oyuncuların ceza olarak 5 dakika boyunca oyundan çıkmak zorunda kalacağı iddia edilmişti.
İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
FIFA'dan yapılan açıklamada, söz konusu haberlerde dile getirilen kural değişikliklerinin gündemlerinde yer almadığı vurgulanarak, "FIFA'nın, oyun kurallarındaki deneysel değişiklikleri Hollanda'daki bir gençlik turnuvasında test edeceği yönünde son günlerde medyada dolaşan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. FIFA'nın, haberlerde belirtilen değişikliklerin hiçbirini denemek konusunda şu anda bir niyeti olmadığına açıklık getirmek istiyoruz. Bu değişiklikleri, kendi içimizde veya Uluslararası Futbol Birliği Kurulundaki (IFAB) meslektaşlarımızla gündeme almadığımızı teyit ederiz." ifadeleri kullanıldı.
NE İDDİA EDİLMİŞTİ?
Ulusal ve uluslararası medyada çıkan söz konusu haberlerde, maçlarda devrelerin 30'ar dakikaya indirileceği, takımlara sınırsız oyuncu değişikliği izni verileceği, taç atışlarının korner gibi ayakla kullanılabileceği, sarı kart gören oyuncuların ceza olarak 5 dakika boyunca oyundan çıkmak zorunda kalacağı gibi iddialar yer alıyordu.
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