FIFA'dan kural değişikliği açıklaması! İddialara yönelik yanıt verildi

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

FIFA'dan yapılan açıklamada, söz konusu haberlerde dile getirilen kural değişikliklerinin gündemlerinde yer almadığı vurgulanarak, "FIFA'nın, oyun kurallarındaki deneysel değişiklikleri Hollanda'daki bir gençlik turnuvasında test edeceği yönünde son günlerde medyada dolaşan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. FIFA'nın, haberlerde belirtilen değişikliklerin hiçbirini denemek konusunda şu anda bir niyeti olmadığına açıklık getirmek istiyoruz. Bu değişiklikleri, kendi içimizde veya Uluslararası Futbol Birliği Kurulundaki (IFAB) meslektaşlarımızla gündeme almadığımızı teyit ederiz." ifadeleri kullanıldı.