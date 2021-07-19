Beşiktaş Valentine Rosier transferini bitirdi! İşte bonservisi ve alacağı yıllık ücret

Siyah beyazlılar Fransız oyuncu için Portekiz kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Rosier, 1 milyon 350 bin Euro yıllık maaş alacak.

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