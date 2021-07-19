19 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Valentine Rosier transferini bitirdi! İşte bonservisi ve alacağı yıllık ücret

Beşiktaş Valentine Rosier transferini bitirdi! İşte bonservisi ve alacağı yıllık ücret

SPOR
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
ABONE OL
Beşiktaş Valentine Rosier transferini bitirdi! İşte bonservisi ve alacağı yıllık ücret

Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde olan ve geçen sezon kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyen Valentin Rosier'in transferi için kulübü Sporting ile anlaşmaya vardı. Rosier'in alacağı yıllık ücret ve maaşı da belli oldu.

Beşiktaş geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Valentin Rosier'in transferi için kulübü Sporting ile anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlılar Fransız oyuncu için Portekiz kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Rosier, 1 milyon 350 bin Euro yıllık maaş alacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA