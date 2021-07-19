Beşiktaş Valentine Rosier transferini bitirdi! İşte bonservisi ve alacağı yıllık ücret
Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde olan ve geçen sezon kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyen Valentin Rosier'in transferi için kulübü Sporting ile anlaşmaya vardı. Rosier'in alacağı yıllık ücret ve maaşı da belli oldu.
Beşiktaş geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Valentin Rosier'in transferi için kulübü Sporting ile anlaşmaya vardı.
Siyah beyazlılar Fransız oyuncu için Portekiz kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Rosier, 1 milyon 350 bin Euro yıllık maaş alacak.
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