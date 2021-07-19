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Fenerbahçe Kasımpaşa'yı hazırlık maçında 4 golle geçti: Fenerbahçe 4-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

SPOR AA
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Fenerbahçe Kasımpaşa'yı hazırlık maçında 4 golle geçti: Fenerbahçe 4-1 Kasımpaşa MAÇ SONUCU-ÖZET

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini penaltıdan İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun ile Samatta ve Mert Hakan Yandaş kaydederken, Kasımpaşa'nın golü penaltıdan Yusuf Erdoğan’dan geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen karşılaşmaya Fenerbahçe, Berke Özer, Caulker, Lemos, Szalai, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş ve Samatta 11'iyle çıktı.

Kasımpaşa ise Harun Tekin, Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka, Ouannes, Hajradinovic, Tırpan, Yusuf Erdoğan, Travnik, Ahmet Engin ve Arda Bulut 11'ini tercih etti.

FENER 4 GOLLE GEÇTİ

Sarı-lacivertlilerin gollerini 13 dakika penaltıdan İrfan Can Kahveci, 26. dakika Samatta, 49. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 62. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydederken, Kasımpaşa'nın tek sayısı 41. dakikada penaltıdan Yusuf Erdoğan ile geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktörü Vitor Pereira maçın ikinci yarısında ise Altay Bayındır, Tisserand, Gustavo, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Zajc, Caner Erkin, Pelkas, Mesut Özil ve Serdar Dursun 11'ini sahaya sürdü.

Kasımpaşa'da da Ertuğrul Taşkıran, Veysel Kemendi, Yasin Dülger, Eren Elmalı, Furkan Yaşa, Doğucan Haspolat, Berk Çetin, Emre Yeşilyurt ve Anıl Özçelik ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

FERDİ'Yİ İLK YARIYI BİTİRMEDEN OYUNDAN ALDI

Fenerbahçe'nin genç hücumcusu Ferdi Kadıoğlu, ilk yarıyı tamamlayamadı.

Karşılaşmaya 4'lü orta sahanın solunda başlayan Ferdi, karşısında mücadele eden Yusuf Erdoğan'ın etkili atakları sonrasında teknik direktör Vitor Pereira'nın müdahalesiyle oyundan alındı.

Ferdi, 31. dakikada yerini Muhammed Gümüşkaya'ya bıraktı.

SERDAR AZİZ KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Kasımpaşa karşısında forma giyemedi. Serdar'ın kasığındaki hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

PEREİRA YİNE BALKONDA

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa mücadelesini balkondan izledi. Sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık kampında yaptığı mücadeleyi gözlem kulesinden seyreden Portekizli teknik adam, bu müsabakayı da balkondan takip etti.

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