Fenerbahçe Kasımpaşa'yı hazırlık maçında 4 golle geçti: Fenerbahçe 4-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

PEREİRA YİNE BALKONDA

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa mücadelesini balkondan izledi. Sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık kampında yaptığı mücadeleyi gözlem kulesinden seyreden Portekizli teknik adam, bu müsabakayı da balkondan takip etti.