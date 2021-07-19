Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan son dakika transfer açıklaması! Gedson Ghezzal ve Rosier Galatasaray'a gelecek mi?

GEDSON TRANSFERİNDE SON DURUM

"BİR KULÜBÜMÜZÜN GEDSON İÇİN CİDDİ BİR BONSERVİS ÖDEME İSTEĞİ OLDU"

"Gedson için Benfica ile görüşüyoruz, hocamız da Rui Costa ile yani oranın yeni başkanıyla görüşüyor. Bir kulübümüzün, resmi bir şekilde Gedson için ciddi bir bonservis ödeme isteği oldu. Centilmenliğin karşılıklı olması gerekir."