Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan son dakika transfer açıklaması! Gedson Ghezzal ve Rosier Galatasaray'a gelecek mi?
Galatasaray Başkanı Burak Elmas düzenlediği basın toplantısında milyonlarca sarı kırmızılı taraftarın merak ettiği soruları yanıtladı. Ghezzal, Rosier ve Gedson transferlerindeki son durumu açıklayan Elmas kimseye söz vermediklerini ifade ederken "İstediğimiz her oyuncu ile görüşmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.
GHEZZAL AÇIKLAMASI
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Rachid Ghezzal transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elmas, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Cezayirli futbolcuyla görüştüklerini doğruladı. Elmas açıklamasında "Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncu ile görüşmeye devam ederiz. Hocamızın arzu etmesi, oyuncunun maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'da oynamaya uygun olması kriterlerini ele alarak oyuncularla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
GEDSON TRANSFERİNDE SON DURUM
"BİR KULÜBÜMÜZÜN GEDSON İÇİN CİDDİ BİR BONSERVİS ÖDEME İSTEĞİ OLDU"
"Gedson için Benfica ile görüşüyoruz, hocamız da Rui Costa ile yani oranın yeni başkanıyla görüşüyor. Bir kulübümüzün, resmi bir şekilde Gedson için ciddi bir bonservis ödeme isteği oldu. Centilmenliğin karşılıklı olması gerekir."
"BAŞKA BİR TAKIMIN RİCASIYLA TRANSFERDEN VAZGEÇMEYİZ"
"Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Oyuncunun Galatasaray'da oynamak istemesi, karakterinin buraya uygun olması gibi faktörler var. Galatasaray, başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmez."
ROSIER GELİYOR MU?
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Elmas, sarı-kırmızılıların transfer gündemine yer alan ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Valentin Rosier ile ilgili "Her takım, nezaket çerçevesinde, istediği oyuncuyla anlaşma yoluna gidebilir. Oyuncularla kendi şartlarımız çerçevesinde görüşmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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