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Ajax genç eldiven Mert Alegöz'ü kadrosuna kattı

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Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Ajax genç eldiven Mert Alegöz'ü kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberleri... Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 2005 doğumlu Türk kaleci Mert Alegöz'ü transfer etti.

Hollanda'nın önde gelen kulüplerinden Ajax, gelecek vadeden 2005 doğumlu Türk kaleci Mert Alagöz'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Sparta Rotterdam U16 takımında oynayan 16 yaşındaki Alagöz, artık Ajax U17 takımında forma giyecek.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Feyenoord'un da yakında takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği Mert Alagöz, henüz milli takım tercihini yapmadı.

3 Ocak 2005 tarihinde Hollanda'da doğan Mert Alegöz, Sparta Rotterdam altyapısında yetişti.

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