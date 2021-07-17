PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi PSV GS maçı hangi kanalda, saat kaçta?
PSV Galatasaray maçı ne zman? Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Turnuvaya 2. ön eleme turundan katılan Galatasaray, ilk maçını deplasmanda oynayacak. PSV ile Galatasraay, bu maç ile 7'nci kez karşı karşıya gelecek. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi PSV GS maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
PSV Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 birinci eleme turu tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı ikinci eleme turu başlıyor. Çift maç usulüne göre gerçekleştirilecek ikinci tur için takvim belirlendi. Bir önceki sezonu ikinci olarak tamamlayan Galatasaray, turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.
PSV - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
PSV - Galatasaray maçı 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın saati henüz belli olmadı. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma, Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
Rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
İkinci eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.
GALATASARAY-PSV RÖVANŞ MAÇININ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edeceği rövanş maçının biletleri, 18 Temmuz'da satışa çıkacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 175 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.
Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece 28 Temmuz'da açılacağı aktarıldı.
Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GS Mobile'ı ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.
PSV, HOLLANDA'NIN EN BAŞARILI TAKIMLARINDAN BİRİ OLARAK DİKKATİ ÇEKİYOR
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği PSV, ülkesi Hollanda'nın en başarılı 3 takımından biri olarak dikkati çekiyor.
Eindhoven kentinde 1913'te kurulan PSV, 108 yıllık geçmişinde Avrupa'da 1'er kez Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası şampiyonlukları yaşadı. Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 24 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen kırmızı-beyazlı takım, 9 kez Hollanda Kupası, 11 kez de Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden PSV, Eredivisie'de 26 kez şampiyon olan Ajax'ın ardından 24 şampiyonlukla en başarılı 2. takım konumunda. PSV'yi 15 şampiyonlukla Feyenoord izledi.
Eredivisie'de son şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda yaşayan PSV, son 3 sezonda 2 kez ikinci, 1 kez de dördüncü oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonu şampiyon Ajax'ın 16 puan gerisinde 2. sırada bitirdi.
2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Hollanda temsilcisi, İspanya'nın Granada, Yunanistan'ın PAOK ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia takımlarının da yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. PSV, bu turda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenerek Avrupa'ya veda etti.
GOLCÜSÜ MALEN
Alman teknik adam Roger Schmidt'in yönettiği PSV'de en dikkati çeken oyuncu Donyell Malen.
Geçen sezon PSV formasıyla Eredivisie'de 32, UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, bu 2 kulvarda 26 kez fileleri havalandırdı. Malen, Eredivisie'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 kez gol sevinci yaşadı.
Malen'i Eredivisie'de 11 gol atan İsrailli Eran Zhavi, 7'şer kez gol sevinci yaşayan Nijerya asıllı İngiliz Noni Madueke ile Hollandalı Cody Gakpo izledi.
Bu futbolcular haricinde PSV'nin kadrosunda sağ bek Denzel Dumfries, sol bek Philipp Max, orta saha Mario Götze gibi önemli futbolcular bulunuyor.
PSV, maçlarını Eindhoven kentindeki 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadı'nda oynuyor.
1987-88 SEZONUNDA AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLDU
PSV, tarihindeki en önemli başarıyı 1987-1988 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanarak elde etti.
Söz konusu sezonda 1. turda Galatasaray'ı eleyen Hollanda ekibi, finalde Portekiz'in Benfica takımını penaltılarla geçerek kupaya uzandı. Zafere giderken Şampiyon Kulüpler Kupası'nda sadece 1 kez mağlup olan PSV, onu da İstanbul'da Galatasaray'a karşı 2-0'lık skorla yaşadı.
GALATASARAY İLE 6 KEZ KARŞILAŞTI
PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti.
İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.
Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.
İki ekip arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Skor (GS-PSV)
|1987-1988
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|0 - 3
|1987-1988
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|2 - 0
|2001-2002
|Şampiyonlar Ligi
|1 - 3
|2001-2002
|Şampiyonlar Ligi
|2 - 0
|2006-2007
|Şampiyonlar Ligi
|1 - 2
|2006-2007
|Şampiyonlar Ligi
|0 - 2
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- PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi PSV GS maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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