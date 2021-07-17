Galatasaraylı Ryan Babel'den Van Aanholt'a çağrı: Come to Galatasaray
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Patrick Van Aanholt tatile çıktı. İki ismin çekildiği fotoğrafı Van Aanholt sosyal medya üzerinden paylaştı. Galatasaray forması giyen Babel, Van Aanholt'un paylaşımının altına yaptığı "Come to Galatasaray" yorumu gündem oldu.
Galatasaray'ın sol bek adayları arasında yer aldığı bilinen Patrick van Aanholt'a, Ryan Babel'den transfer mesajı geldi. Babel, Patrick van Aanholt'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Come to Galatasaray" yorumu yaptı.
SERBEST STATÜDE BULUNUYOR
Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'de forma giyen Patrick van Aanholt, şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.