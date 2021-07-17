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Burak Elmas'tan transfer açıklaması! "Kurzawa ile ilgileniyoruz Gedson'un aramıza katılacağını düşünüyorum"

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Giriş Tarihi: 17.07.2021 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021
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Burak Elmas'tan transfer açıklaması! Kurzawa ile ilgileniyoruz Gedson'un aramıza katılacağını düşünüyorum

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada sarı kırmızılıların transfer gündemini değerlendirdi. Elmas, Kurzawa ile ilgili fikirlerini açıklarken, PSG kulübüyle temas halinde olduklarını ifade etti. Gedson transferine de değinen Elmas, "Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde bonservisleri elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile Ankara Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayan Galatasaray, beş transfer daha yapmayı planlıyor.

"KURZAWA İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Başkan Burak Elmas, ''Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle temas halindeyiz.'' dedi.

GEDSON TRANSFERİNDE SON DURUM

Gedson Fernandes'in transferindeki gecikmeyi Benfica kulübündeki değişime bağlayan Başkan Elmas, ''Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor'' şeklinde konuştu.

KAÇ TRANSFER BEKLENİYOR?

Galatasaray ilk etapta sol bek, sağ bek, orta saha, hücuma dönük kanat oyuncusu ve bir de forvet almayı planlıyor. Takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısı artabilir.

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