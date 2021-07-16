Son dakika: Galatasaray'da koronavirüs (Kovid-19) şoku! 2 futbolcunun testi pozitif
Son dakika haberi... Galatasaray'dan PSV Eindhoven maçı öncesi kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; bugün yapılan koronavirüs (Kovid-19) PCR testinde iki futbolcunun sonuçları pozitif çıktı.
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray Kulübü, 2 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.
GALATASARAY'IN ÖNEMLİ MAÇI
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak için ön eleme oynayacak olan temsilcimiz, 21 Temmuz'da deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Hollanda ekibini 28 Temmuz'da evinde ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, takımda iki futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla sarsıldı.
MUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTI
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıları devam ederken, kaleci Fernando Muslera takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sabah sağlık kontrolünden geçen Jimmy Durmaz, akşam antrenmanında takımdan ayrı özel programı dahilinde bireysel koşulara başladı. Fernando Muslera ise takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın (17 TEMMUZ) saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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