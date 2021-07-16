Son dakika: Galatasaray'da koronavirüs (Kovid-19) şoku! 2 futbolcunun testi pozitif

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray Kulübü, 2 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.