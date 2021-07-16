Son dakika transfer haberi: Galatasaray Rachid Ghezzal ve Leicester City ile transfer konusunda anlaştı
Galatasaray, önümüzdeki sezon için kadrosunu daha güçlü bir hale getirerek şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlarken geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal için girişimlere başladı. Aslan, Cezayirli yıldızla maaş konusunda, bonservisini elinde tutan Leicester City ile de ödenecek tutar konusunda anlaştı. İşte son detaylar...
Uzun süre ilgilendiği Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, rövanşı öyle bir isimle almak üzere ki Türkiye'de yer yerinden oynayacak.
ASLAN MUTLU SONA ULAŞTI
A Spor'da yer alan habere göre geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyahbeyazlıların bu yıl da kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı. Sarıkırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı.
2.5 MİLYON EURO+BONUS
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı sağ kanat, 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife sonunda 'Evet' dedi. Galatasaray'la Beşiktaş'ın Ghezzal'a teklifleri arasında 1 milyon Euro'ya yakın fark olduğu öğrenildi.
LARSEN İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
29 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Aslan, İngiliz futbol piyasasına hakim Işıtan Gün'ün çabalarıyla Leicester City'yi de 2 milyon Euro peşin ve bir sonraki yıl 1 milyon Euro taksit bonservis bedeline ikna etmeyi başardı. Bu arada Beşiktaş'ta kalmak isteyen Valentin Rosier'den vazgeçen Galatasaray, Udinese'nin Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen için tekrar masaya oturdu. İtalya'da pazarlıklar başladı.
GHEZZAL'IN PERFORMANSI
Orta sahanın hem sağında hem ortasında hem de solunda forma giyen Rachid Ghezzal, kariyeri boyunca çıktığı 233 maçta 28 gol atarken 43 de gol pası verdi. 29 yaşındaki futbolcu Fransa U20 Milli Takımı ile 4 karşılaşmada görev yaparken, Cezayir A Milli Takımı ile ise 19 mücadelede sahada yer aldı. Ghezzal için bugüne kadar 14 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma mesajları 16 Temmuz 2021: Dualı, ayetli, anlamlı resimli en güzel cuma mesajları ve sözleri...
- Araba fiyatları değişecek! Tuzla buz olabilir! ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu?
- Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Loki 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- AÖL ek sınav ne zaman? Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihi açıklandı mı? Telafi sınavı...
- Fiyatlar değişti, liste güncellendi! Satanlar kara kara düşünüyor! Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...
- LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- Asgari ücret desteği! Ocak ayından itibaren geçerli olacak! Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira...
- İŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...
- YKS TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kurban Bayramı pandemi yardım parası yatacak mı? e-Devlet 1100 TL yardım parası yattı mı?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandı mı?
- MEB duyurdu! İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen il içi tayin sonuçları belli oldu mu?