Beşiktaş bir transferi daha son dakika olarak açıkladı! Kenan Karaman Beşiktaş'ta

"MEMLEKETTEN HABER VAR"

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca sosyal medyadan "Memleketten haber var" etiketiyle bir video yayımladı. Daha önce Beşiktaş forması giyen gurbetçi oyuncuların yer aldığı videoda Kenan, "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende." dedi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

Beşiktaş'a hoş geldin Kenan Karaman. 🇹🇷 @karamank26 #MemlekettenHaberVar 🎶 pic.twitter.com/nKwZwVM1qU

— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 15, 2021