Beşiktaş bir transferi daha son dakika olarak açıkladı! Kenan Karaman Beşiktaş'ta
Beşiktaş tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kenan Karaman transferi resmen açıklandı. Yapılan paylaşımda "Beşiktaş’a hoş geldin Kenan Karaman. " ifadeleri kullanıldı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.
Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer ettiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
"MEMLEKETTEN HABER VAR"
Siyah-beyazlı kulüp ayrıca sosyal medyadan "Memleketten haber var" etiketiyle bir video yayımladı. Daha önce Beşiktaş forması giyen gurbetçi oyuncuların yer aldığı videoda Kenan, "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende." dedi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI
Beşiktaş'a hoş geldin Kenan Karaman. 🇹🇷 @karamank26 #MemlekettenHaberVar 🎶 pic.twitter.com/nKwZwVM1qU
— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 15, 2021
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