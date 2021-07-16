Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi: Alioski görüşmelerin uzaması nedeniyle masadan kalktı

YÜKSEK ÜCRET İSTEMİŞTİ

Fotomaç'ın haberine göre, Leeds United ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, bir süredir sarı kırmızılılar ile görüşme halindeydi. İngiliz ekibinden yıllık 600 bin Euro kazanan Makedon futbolcu, gelen haberlere göre Galatasaray'dan yüksek bir yıllık ücret istemişti.