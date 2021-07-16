Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi: Alioski görüşmelerin uzaması nedeniyle masadan kalktı
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sol bek bölgesi için Alioski ile görüşüyordu. Makedon futbolcu, görüşmelerin uzaması nedeniyle masadan kalktı. Galatasaray diğer sol bek adaylarıyla görüşmelere devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, bu bölge için Alioski ile görüşüyordu.
YÜKSEK ÜCRET İSTEMİŞTİ
Fotomaç'ın haberine göre, Leeds United ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, bir süredir sarı kırmızılılar ile görüşme halindeydi. İngiliz ekibinden yıllık 600 bin Euro kazanan Makedon futbolcu, gelen haberlere göre Galatasaray'dan yüksek bir yıllık ücret istemişti.
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