Galatasaray Makedonyalı yıldız Ezgjan Alioski'yi transfer etti!
Galatasaray, bir süredir görüştüğü Makedonyalı yıldız oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağladı. Son olarak EURO 2020'de Makedonya formasıyla maçlara çıkan Ezgjan Alioski gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın bir süredir görüşme haline olduğu Makedonyalı yıldız oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağlandı. Saracchi'den boşalan sol bek mevkiinde Alioski görev yapacak. 29 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.
Ezgjan Alioski, Premier Lig ekibi Leeds United'la sözleşmesi sona ermişti. Trabzonspor da Alioski'yi kadrosuna katmak istemiş ve oyuncuyla görüşme yapmıştı. Galatasaray daha önce sol bek için Kurzawa ile de görüşmüştü.
ORTA SAHANIN SOLU VE SOL KANAT BÖLGESİNDE DE OYNAYABİLİYOR
Sol bekte oynamasına rağmen forma numarasının '10' olmasıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu Alioski, orta sahanın solu ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.
Leeds United'da forma giydiği 162 maçta 22 gol ve 16 asist yapan Alioski, hücum katkısıyla dikkat çekiyor.
TRABZONSPOR ALİOSKİ İÇİN TEKLİFİNİ YAPMIŞTI
Sol bek arayışını sürdüren Trabzonspor, Ezgjan Alioski'ye yaptığı teklifi yükseltmişti. Leeds United ile yollarını ayıran Makedon oyuncuya ilk etapta 1.2 milyon Euro maaş, 500 bin Euro da imza parası önerilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı?
- Bayram harçlığı başvurusu var mı? e-Devlet Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? Beklenen açıklama...
- Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- 15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak?
- Bugün sela okunacak mı? 15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz genelgesi!
- Bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün oldu?
- 15 Temmuz resimli mesajları 2021: Duygusal, en içten kısa ve öz 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri
- 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu? Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Garanti, Ziraat, Halkbank, TEB, ING...
- 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı?
- 15 Temmuz'da marketler açık mı? 15 Temmuz'da marketler kaça kadar çalışıyor? İşte çalışma saatleri...
- Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Memur maaşları bugün yatacak mı?
- Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?