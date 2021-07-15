Galatasaray Makedonyalı yıldız Ezgjan Alioski'yi transfer etti!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın bir süredir görüşme haline olduğu Makedonyalı yıldız oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağlandı. Saracchi'den boşalan sol bek mevkiinde Alioski görev yapacak. 29 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.