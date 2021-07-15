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Son dakika | Başkan Erdoğan Külliye'de Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti

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Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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Son dakika | Başkan Erdoğan Külliye'de Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti.

Mustafa Cengiz dönemi ardından seçime giden Galatasaray 19 Haziran 2021'de yeni başkan olarak Burak Elmas'ı seçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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