Beşiktaş'ın 2021-2022 sezon formaları tanıtıldı | Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk mesajı

ENİS ULUSOY: İSTANBUL BOĞAZI'NIN TEK EFENDİSİ VAR, O DA BEŞİKTAŞ



Formalar hakkında bilgi veren siyah-beyazlı yönetici Enis Ulusoy ise "İstanbul Boğazı'nın tek efendisi var, o da Beşiktaş. Geçen sezon 3 kupayı getirdik. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Kadınlar Ligi şampiyonluğu. Umarım seneye de yeni kupalarımızı Boğaz'da, evimizde stadımıza getireceğiz. Bir formamızda İstanbul Boğazı'ndan ilham alındı. Şampiyonlar Ligi'ne yakışacak formalarımız var" diye konuştu.





HAKAN ATALAY: FORMA ANLAŞMAMIZI 5 YILLIK UZATMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ



Beşiktaş ile 5 yıllık yeni sözleşme yeniledikleri için duydukları memnuniyeti dile getiren Adidas Genel Müdürü Hakan Atalay ise "Türk futbolunu güçlendirmek için futbolun en değerli markası Beşiktaş'la uzun yıllardır iş birliğimiz var. Forma anlaşmamızı 5 yıllık uzatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçen sene Beşiktaş 3 önemli kupayı müzesine getirdi. Beşiktaşlı futbolcuları konforla bir araya getirdik. Formanın futbolcu-taraftar arasındaki bağı güçlendirmesini istiyoruz" dedi.