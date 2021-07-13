Beşiktaş'tan Adis Jahovic bombası! Forvet hattına sürpriz isim

SERGEN YALÇIN İSTİYOR

Sergen Yalçın'ın, bir yıldız forvet transferini istediği ikinci isim için ise farklı isimlerin gündeme geldiği belirtiliyor. Bu isimlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Antalyaspor'dan Göztepe'ye transfer olan 34 yaşındaki futbolcu Adis Jahovic için siyah beyazlıların harekete geçtiği öğrenildi.

500 BİN EURO İSTENİYOR

Tecrübeli teknik adamın eski öğrencisi olan Jahovic için siyah beyazlı yönetim, İzmir ekibinin kapısını çaldı. Makedon futbolcunun şartlarını sorgulayan Beşiktaş yönetimi, Göztepeli yöneticilerle görüşmelerini sürdürüyor.

Transferin 500 bin euro gibi cüzi bir bedelle gerçekleşebileceği iddia ediliyor.