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Beşiktaş'tan Adis Jahovic bombası! Forvet hattına sürpriz isim

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Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Beşiktaş'tan Adis Jahovic bombası! Forvet hattına sürpriz isim

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan sonra sürpriz bir isim gündeme geldi. Bonservissiz olarak Mehmet Topal'ı da kadrosuna katan siyah beyazlılar Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic ile temas kurdu. İşte sürpriz transfer görüşmesinin detayları...

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar'ın Al Nassr'a gitmesi, Cenk Tosun'un de Everton'a geri dönmesinin ardından yönetimden 2 forvet takviyesi istedi. Bu doğrultuda siyah beyazlı takımın gündemine Diego Costa, Hulk ve Edin Dzeko gibi isimler geldi.

SERGEN YALÇIN İSTİYOR

Sergen Yalçın'ın, bir yıldız forvet transferini istediği ikinci isim için ise farklı isimlerin gündeme geldiği belirtiliyor. Bu isimlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Antalyaspor'dan Göztepe'ye transfer olan 34 yaşındaki futbolcu Adis Jahovic için siyah beyazlıların harekete geçtiği öğrenildi.

500 BİN EURO İSTENİYOR

Tecrübeli teknik adamın eski öğrencisi olan Jahovic için siyah beyazlı yönetim, İzmir ekibinin kapısını çaldı. Makedon futbolcunun şartlarını sorgulayan Beşiktaş yönetimi, Göztepeli yöneticilerle görüşmelerini sürdürüyor.

Transferin 500 bin euro gibi cüzi bir bedelle gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

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