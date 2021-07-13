Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, David Luiz ile görüştüklerini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transferde durmak bilmiyor...

Dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli ve Younes Belhanda'yı kadrosuna katan Akdeniz ekibi, Brezilyalı yıldız David Luiz için devreye girdi.

Dev transfere dair konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor. En uygun şartlarla getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.