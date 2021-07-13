Fenerbahçeli Gökhan Gönül'ün yeni durağı Çaykur Rizespor oldu: Bu hafta resmi sözleşmeye imza atacak
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Gökhan Gönül'ün yeni takımı Çaykur Rizespor oldu. Tecrübeli sağ bekin, Karadeniz ekibiyle bu hafta resml sözleşme imzalaması bekleniyor. Diğer yandan Fenerbahçe resmi internet sitesi üzerinden Gökhan Gönül'e veda mesajı yayınlandı.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Gökhan Gönül, kariyerine Süper Lig'de devam edecek. Tecrübeli sağ bekin Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile el sıkıştığı öğrenildi.
Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'le bu hafta sözleşme imzalayacak.
FENERBAHÇE'DEN GÖKHAN GÖNÜL'E VEDA MESAJI!
'Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır.
Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu'nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.
Yolun açık olsun Gökhan Gönül.'
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