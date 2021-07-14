Fenerbahçe'de flaş gelişme: Volkan Demirel ile yollar ayrılıyor
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona yönelik hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ardından sarı lacivertlilerin efsane kalecisi Volkan Demirel, kulüpten ayrılık kararı aldı.
Yaklaşık 20 yıldır Fenerbahçe çatısı altında efsaneleşen, uzun yıllar kaleyi koruyup son olarak antrenörlük yapan Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıyor. Vitor Pereira'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından kendi yardımcılarını göreve getirmesi, Volkan Demirel'i farklı bir arayışa itti.
Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Volkan Demirel'in, kısa süre içerisinde yol haritasını belirleyeceği ve sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ali Koç ve yardımcı antrenörümüz Volkan Demirel yarın (Çarşamba) saat 11.15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının bilgisine sunarız." denildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...
- YÖK son dakika: Üniversite yaz okulu ne zaman başlayacak? Üniversite yaz okulu online, yüz yüze mi olacak?
- AÖL telafi sınavı ne zaman 2021? Açık lise sınavları hangi tarihte yapılacak?
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEBBİS ile BİLSEM sonuçları bugün açıklanır mı?
- POMEM sınav yerleri açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranı...
- Emeklilik müjdesi! Flaş detay dikkat çekiyor! Yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik...
- 2021-2022 Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Derbiler kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte, derbi tarihleri...
- Ve son dakika açıklandı! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Ödemeler kayıttan düşecek...
- Sıfır araba fiyatları türbülansa girdi! Uçak modu kapandı! İşte Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...
- 2021 Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar?
- Emekli ikramiye ne zaman yatacak 2021? Kurban Bayramı emekli parası ayın kaçında yatar?