14 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'de flaş gelişme: Volkan Demirel ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de flaş gelişme: Volkan Demirel ile yollar ayrılıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 14.07.2021 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021
ABONE OL
Fenerbahçe'de flaş gelişme: Volkan Demirel ile yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona yönelik hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ardından sarı lacivertlilerin efsane kalecisi Volkan Demirel, kulüpten ayrılık kararı aldı.

Yaklaşık 20 yıldır Fenerbahçe çatısı altında efsaneleşen, uzun yıllar kaleyi koruyup son olarak antrenörlük yapan Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıyor. Vitor Pereira'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından kendi yardımcılarını göreve getirmesi, Volkan Demirel'i farklı bir arayışa itti.

Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Volkan Demirel'in, kısa süre içerisinde yol haritasını belirleyeceği ve sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ali Koç ve yardımcı antrenörümüz Volkan Demirel yarın (Çarşamba) saat 11.15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının bilgisine sunarız." denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA