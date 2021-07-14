Fenerbahçe'de flaş gelişme: Volkan Demirel ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Volkan Demirel'in, kısa süre içerisinde yol haritasını belirleyeceği ve sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ali Koç ve yardımcı antrenörümüz Volkan Demirel yarın (Çarşamba) saat 11.15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının bilgisine sunarız." denildi.