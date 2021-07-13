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2021-2022 Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Derbiler kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte, derbi tarihleri...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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2021-2022 Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Derbiler kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte, derbi tarihleri...

2021-2022 Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2021 Sezonu Süper Lig fikstür çekimi öncesi geri sayım başladı. Süper Lig ekiplerinin sezon içerisinde karşılaşmalarını kaçıncı haftalarda oynayacağı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Vatandaşlar yeni sezonda derbilerin kaçıncı haftalarda oynanacağı merak ediliyor. İşte, 2021-2022 Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Derbiler kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte, derbi tarihleri...

2021-2022 Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Derbiler kaçıncı haftalarda oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 20 takımla oynanacak ligde, Beşiktaş , Galatasaray , Fenerbahçe , Trabzonspor derbilerinin denk geleceği haftalar, iç ve dış saha detayları fikstür çekimi ile birlikte belli olacak. Özellikle derbi haftaları merak ediliyor.

1. HAFTA:

Giresunspor - Galatasaray

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Hatayspor - Kasımpaşa

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Göztepe

Altay - Kayserispor

Karagümrük - Gaziantep FK

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

DG Sivasspor - İH Konyaspor

Başakşehir - Alanyaspor

SEZONUN İLK DERBİSİ TRABZONSPOR-GALATASARAY!

2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

İŞTE DERBİ TARİHLERİ:

9. hafta
Trabzonspor-Fenerbahçe

10. hafta
Beşiktaş-Galatasaray

13. hafta
Galatasaray-Fenerbahçe

17. hafta
Feberbahçe-Beşiktaş

SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?

Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.

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