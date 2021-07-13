2021-2022 Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Derbiler kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte, derbi tarihleri...

2021-2022 Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Derbiler kaçıncı haftalarda oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 20 takımla oynanacak ligde, Beşiktaş , Galatasaray , Fenerbahçe , Trabzonspor derbilerinin denk geleceği haftalar, iç ve dış saha detayları fikstür çekimi ile birlikte belli olacak. Özellikle derbi haftaları merak ediliyor.

1. HAFTA:

Giresunspor - Galatasaray

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Hatayspor - Kasımpaşa

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Göztepe

Altay - Kayserispor

Karagümrük - Gaziantep FK

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

DG Sivasspor - İH Konyaspor

Başakşehir - Alanyaspor