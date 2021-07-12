Galatasaray'a Olympiakos maçı öncesi Yunanistan'da PCR testi engeli! Sarı kırmızılılar 2 saat beklemenin ardından Türkiye'ye dönme kararı aldı
Yunanistan'a hazırlık maçı için giden Galatasaray kafilesinin İstanbul'da yaptığı PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul görmedi. Sarı-kırmızılı kafile, 2 saati aşkın süre havalimanında bekledikten sonra İstanbul'a dönme kararı aldı.
Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı.
YÖNETİM, YUNAN YETKİLİLERE RESTİ ÇEKTİ
Galatasaray, Olympiakos ile yarın Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki oynayacağı karşılaşma için saat 16.00'da İstanbul'dan Atina'ya hareket etti. Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi. Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul'a dönme kararı aldı. Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.
Ayrıntılar geliyor...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? 16 Temmuz-26 Temmuz Pazartesi...
- Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...
- Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 12 Temmuz Kabine kararları...
- 500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...
- Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
- Galatasaray PSV maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme maçı ayın kaçında? Aslan tur peşinde...
- Başkan Erdoğan ulusa sesleniş açıklamaları canlı izle: Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 bayram tatili ne zaman başlıyor?
- Son dakika değişikliği! Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 il içi tayinler hangi tarihte?
- Emekli maaş ve ikramiyeleri yattı mı? 2021 Temmuz SSK Bağ-Kur emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi!
- İşte CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşinin kabarık sicili! Tavuk hırsızı çıktı
- Bekçi adayları heyecanla bekliyor! 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? Güncel maaş tablosu!