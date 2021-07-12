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Galatasaray'a Olympiakos maçı öncesi Yunanistan'da PCR testi engeli! Sarı kırmızılılar 2 saat beklemenin ardından Türkiye'ye dönme kararı aldı

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Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Galatasaray'a Olympiakos maçı öncesi Yunanistan'da PCR testi engeli! Sarı kırmızılılar 2 saat beklemenin ardından Türkiye'ye dönme kararı aldı

Yunanistan'a hazırlık maçı için giden Galatasaray kafilesinin İstanbul'da yaptığı PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul görmedi. Sarı-kırmızılı kafile, 2 saati aşkın süre havalimanında bekledikten sonra İstanbul'a dönme kararı aldı.

Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı.

YÖNETİM, YUNAN YETKİLİLERE RESTİ ÇEKTİ

Galatasaray, Olympiakos ile yarın Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki oynayacağı karşılaşma için saat 16.00'da İstanbul'dan Atina'ya hareket etti. Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi. Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul'a dönme kararı aldı. Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.

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