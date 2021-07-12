Galatasaray'a Olympiakos maçı öncesi Yunanistan'da PCR testi engeli! Sarı kırmızılılar 2 saat beklemenin ardından Türkiye'ye dönme kararı aldı

YÖNETİM, YUNAN YETKİLİLERE RESTİ ÇEKTİ

Galatasaray, Olympiakos ile yarın Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki oynayacağı karşılaşma için saat 16.00'da İstanbul'dan Atina'ya hareket etti. Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi. Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul'a dönme kararı aldı. Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.

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