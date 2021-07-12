Galatasaray PSV maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme maçı ayın kaçında? Aslan tur peşinde...

Galatasaray PSV maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme maçı ayın kaçında? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Başka sarı-kırmızılı takımın taraftarları olmak üzere futbolseverler maç tarihi hakkında sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Galatasaray PSV maçı ne zaman, hangi gün?

PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ilk düdük 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00'da çalacak. Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.