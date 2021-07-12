Galatasaray PSV maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme maçı ayın kaçında? Aslan tur peşinde...
Galatasaray PSV maçı ne zaman, hangi gün? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasara, Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama hakkı elde etti. Futbolseverler karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağını merak ediyor. İşte, Galatasaray PSV maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme maçı ayın kaçında? Aslan tur peşinde...
Galatasaray PSV maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme maçı ayın kaçında? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Başka sarı-kırmızılı takımın taraftarları olmak üzere futbolseverler maç tarihi hakkında sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Galatasaray PSV maçı ne zaman, hangi gün?
PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Devler Ligi PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ilk düdük 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00'da çalacak. Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.
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Eindhoven kentinde 1913'te kurulan PSV, 108 yıllık geçmişinde Avrupa'da 1'er kez Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası şampiyonlukları yaşadı. Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 24 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen kırmızı-beyazlı takım, 9 kez Hollanda Kupası, 11 kez de Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
Eredivisie'de son şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda yaşayan PSV, son 3 sezonda 2 kez ikinci, 1 kez de dördüncü oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonu şampiyon Ajax'ın 16 puan gerisinde 2. sırada bitirdi.
2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Hollanda temsilcisi, İspanya'nın Granada, Yunanistan'ın PAOK ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia takımlarının da yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. PSV, bu turda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenerek Avrupa'ya veda etti.
Alman teknik adam Roger Schmidt'in yönettiği PSV'de en dikkati çeken oyuncu Donyell Malen.
Geçen sezon PSV formasıyla Eredivisie'de 32, UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, bu 2 kulvarda 26 kez fileleri havalandırdı. Malen, Eredivisie'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 kez gol sevinci yaşadı.
Malen'i Eredivisie'de 11 gol atan İsrailli Eran Zahavi, 7'şer kez gol sevinci yaşayan Nijerya asıllı İngiliz Noni Madueke ile Hollandalı Cody Gakpo izledi.
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