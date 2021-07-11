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Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız isimden flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız isimden flaş açıklama

Galatasaray'ın 2019 yılında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelmişti. Yaşadığı sorunlar nedeniyle çok sayıda maç kaçıran dünya yıldızı, Galatasaray'dan ayrılma iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Büyük umutlarla Galatasaray'a transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle istenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao'nun yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı kulüpten ayrılacağı iddia edilmişti. Adı sık sık Arap, ABD ve Arjantin ekipleriyle anılan Kolombiyalı yıldız, geleceğiyle ilgili Arjantinli gazeteci Martin Liberman'a röportaj verdi.

"RIVER PLATE'E GİDER MİYİM BİLMİYORUM"

"River Plate'e transfer olur muyum, bilmiyorum. Galatasaray ile sözleşmem var ve bazen içinde bulunduğun durum sana öylece verilmez. Ülkenin durumuna da bakarsa, transfer olayı biraz karışık diyebiliriz."

"SAKATLIĞIM DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

"Sol bacağımda bir kas sakatlığı vardı, iyi durumda değildim ve bu yüzden Kolombiya Milli Takımı'na gitmek benim için ideal olmazdı. Ayrıca sakatlığım daha da kötüleşebilirdi. En mantıklısı beklemek ve iyileşmekti, gelecek sezonu düşünmekti."

2022'DE OYNAMA İHTİMALİM VAR

"İyi durumda olursam, goller atmaya devam edersem 2022 Dünya Kupası'nda olma ihtimalim var. Öncelikle iyileşmek istiyorum, sonra goller atacağım ve ilk 11 için mücadele vereceğim. Sonunda milli takımda olup olmayacağıma teknik direktörüm karar verecek."

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