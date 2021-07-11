Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız isimden flaş açıklama

"SAKATLIĞIM DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

"Sol bacağımda bir kas sakatlığı vardı, iyi durumda değildim ve bu yüzden Kolombiya Milli Takımı'na gitmek benim için ideal olmazdı. Ayrıca sakatlığım daha da kötüleşebilirdi. En mantıklısı beklemek ve iyileşmekti, gelecek sezonu düşünmekti."