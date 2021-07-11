Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız isimden flaş açıklama
Galatasaray'ın 2019 yılında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelmişti. Yaşadığı sorunlar nedeniyle çok sayıda maç kaçıran dünya yıldızı, Galatasaray'dan ayrılma iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Büyük umutlarla Galatasaray'a transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle istenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao'nun yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı kulüpten ayrılacağı iddia edilmişti. Adı sık sık Arap, ABD ve Arjantin ekipleriyle anılan Kolombiyalı yıldız, geleceğiyle ilgili Arjantinli gazeteci Martin Liberman'a röportaj verdi.
"RIVER PLATE'E GİDER MİYİM BİLMİYORUM"
"River Plate'e transfer olur muyum, bilmiyorum. Galatasaray ile sözleşmem var ve bazen içinde bulunduğun durum sana öylece verilmez. Ülkenin durumuna da bakarsa, transfer olayı biraz karışık diyebiliriz."
"SAKATLIĞIM DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"
"Sol bacağımda bir kas sakatlığı vardı, iyi durumda değildim ve bu yüzden Kolombiya Milli Takımı'na gitmek benim için ideal olmazdı. Ayrıca sakatlığım daha da kötüleşebilirdi. En mantıklısı beklemek ve iyileşmekti, gelecek sezonu düşünmekti."
2022'DE OYNAMA İHTİMALİM VAR
"İyi durumda olursam, goller atmaya devam edersem 2022 Dünya Kupası'nda olma ihtimalim var. Öncelikle iyileşmek istiyorum, sonra goller atacağım ve ilk 11 için mücadele vereceğim. Sonunda milli takımda olup olmayacağıma teknik direktörüm karar verecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB 2021-2022 takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar hangi tarihte açılır? Açıklama...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK SGK Bağkur 2021 Temmuz maaşları ayın kaçında yatar?
- AÖL 3. dönem sınav sonuçları için kritik tarih... 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü, belli oldu mu? Tüm detaylar...
- Sıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...
- Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...
- Detayları belli oldu! 1.556 TL destek ödemesi yapılacak! asgari ücret üzerinden ödenen prim ve vergiler ise...
- F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2021 Türkiye Grand Prix (GP) Formula 1 bileti nereden, nasıl alınır? Bilet fiyatları...
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...
- Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu
- DGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak? Oturum süresi...