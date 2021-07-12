Formula 1 en iyi nereden izlenir? İstanbul Park F1 Platinum, Gold, Silver, Açık Alan fiyatları ne kadar? Biletix...
Formula 1 en iyi nereden izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix öncesi biletler 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak. Bu bağlamda yarışı iyi bir yerden izlemek isteyenler Formula 1 en iyi nereden izlenir sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, İstanbul Park F1 Platinum, Gold, Silver, Açık Alan fiyatları ne kadar? Biletix...
Formula 1 en iyi nereden izlenir? İstanbul Park F1 Platinum, Gold, Silver, Açık Alan fiyatları ne kadar? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1-3 Ekim tariihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarış biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü Biletix.com'dan satışa sunulacak. Bu bağlamda Formula 1 severler yarışı en iyi yerden izlemek istiyor.
FORMULA 1 EN GÜZEL NEREDEN İZLENİR?
GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3 VE GOLD AÇIK
Platinium'dan sonraki en pahalı tribünlerdir. Bu kategorinin en önemli özelliği start-finish çizgisi üzerindeki düzlükte bulunmasıdır. Bu kategoriden bilet almanız halinde start-finish çizgisinde yarışın başlangıcını, pist içi geçişleri ve özellikle bu işin en heyecan verici yanı olan Pitstopları takip etme fırsatına sahip olacaksınız.
SİLVER 1
Bütçeniz sizi zorluyorsa ve ortalama bir yere gitmek istiyorsanız, Silver 1 ideal olacaktır. İlk viraj ve ikinci virajda olup, biten tüm aksiyona hakim olacaksınız. Ama unutmadan belirtelim, bulunduğu konum nedeniyle Gold tribünlerde olduğu gibi pit yolunda yaşananlardan mahrum kalacaksınız.
SİLVER 2 VE SİLVER 3
Silver 2 ve Silver 3 kategorisi arasında çok önemli bir fark bulunuyor. Eğer dev yarışı Silver 2'da seyretmek isterseniz, pistte yer alan üçüncü, dördüncü ve beşinci virajlarına hakim olacaksınız. Bu da çok geniş bir alanı takip etmenize yarıyor.
Silver 3 tribününün DRS düzlüğü olacağını varsayarsak bol bol geçiş izleyebilirsiniz.
SİLVER 4
Meşhur 8. viraj... Pilotların G kuvvetine en çok maruz kaldığı nokta. Silver 4 da tam olarak 8. virajın çıkış noktasında bulunuyor. Ancak günümüz otomobillerini baz aldığımız takdirde bu alanda geçiş izlemek biraz zor gözüküyor.
SİLVER 5 VE SİLVER 6
Silver, sekiz, dokuz ve onuncu virajlara hakim olan bir tribün. Özellikle diğer biletlere göre olan fiyat/performans ücretiyle dikkat çekiyor. 10. virajda yapılacak sert frenler ile bir nebze de olsa da geçiş izleyebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi fiyat/performans açısından Silver 5 gayet ideal.
Silver 6 ise sahip olduğu dar açısıyla tercihlerinizde en alt sıralarda olmalı.
SİLVER 7
2011 yılında dönemin F1 spikeri Okay Karacan'ın, "Aman aman aman Sebastian Vettel" sözleriyle anlattığı Mark Webber-Sebastian Vettel kazasını doğrudan gören tribün. DRS sonunda 12. viraj öncesinde geçiş izleme şansına sahip olacaksınız. Yarışı takip edebilmek için ideal noktalardan bir tanesi de Silver 7.
SİLVER 8 VE SİLVER 9
Pit yolunu gören bir tribün. Yavaş virajlar sonrasında araçlar artık tamamen tüm performanslarını verdiği için geçişlere ve atraksiyonlara gebe bir bölge olarak dikkat çekiyor.
Silver 9 için de tek söyleyebileceğimiz şey, pistin en hızlı bölümünü görebilecek olmanız.
PİSTİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
İstanbul Park pistinin teknik özellikleri şöyle:
Pist uzunluğu: 5 bin 338 metre
Pist genişliği: 14-21,5 metre
Çevre yolu uzunluğu: 5 bin 482 metre
İç yolların toplam uzunluğu: 2 bin 286 metre
Toplam viraj sayısı: 14 (6 sağ-8 sol)
Toplam düzlük sayısı: 4
En keskin viraj yarı çapı: 15 metre
En uzun düzlük: 720 metre
Pist düşey kurp sayısı: 16
Alt geçit sayısı: 2
Üst geçit sayısı: 3
Lastik bariyer sayısı: 124 bin
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