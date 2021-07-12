Formula 1 en iyi nereden izlenir? İstanbul Park F1 Platinum, Gold, Silver, Açık Alan fiyatları ne kadar? Biletix...

SİLVER 1

Bütçeniz sizi zorluyorsa ve ortalama bir yere gitmek istiyorsanız, Silver 1 ideal olacaktır. İlk viraj ve ikinci virajda olup, biten tüm aksiyona hakim olacaksınız. Ama unutmadan belirtelim, bulunduğu konum nedeniyle Gold tribünlerde olduğu gibi pit yolunda yaşananlardan mahrum kalacaksınız.

SİLVER 2 VE SİLVER 3

Silver 2 ve Silver 3 kategorisi arasında çok önemli bir fark bulunuyor. Eğer dev yarışı Silver 2'da seyretmek isterseniz, pistte yer alan üçüncü, dördüncü ve beşinci virajlarına hakim olacaksınız. Bu da çok geniş bir alanı takip etmenize yarıyor.

Silver 3 tribününün DRS düzlüğü olacağını varsayarsak bol bol geçiş izleyebilirsiniz.