F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2021 Türkiye Grand Prix (GP) Formula 1 bileti nereden, nasıl alınır? Bilet fiyatları...

F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2021 Türkiye Grand Prix (GP) Formula 1 bileti nereden, nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1- 3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için geri sayım sürüyor. Yarış severler bu organizasyonu yerinde izlemek istiyor. İşte, F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.

Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.