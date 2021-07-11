F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2021 Türkiye Grand Prix (GP) Formula 1 bileti nereden, nasıl alınır? Bilet fiyatları...
F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta seyircili olarak gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için geri sayım başladı. Bu kapsamda, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği Formula 1 biletleri satışa çıkıyor. F1 tutkunları yarışı canlı izlemek için bilet sahibi olmak istiyor. İşte, F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2021 Türkiye Grand Prix (GP) Formula 1 bileti nereden, nasıl alınır? Bilet fiyatları...
F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2021 Türkiye Grand Prix (GP) Formula 1 bileti nereden, nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1- 3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için geri sayım sürüyor. Yarış severler bu organizasyonu yerinde izlemek istiyor. İşte, F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?
F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.
Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.
Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
FORMULA 1 BİLETİ NASIL ALINIR?
2021 bilet satışı Biletix sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
FORMULA 1 BİLET FİYATLARI!
14 kategoride satışa sunulacak Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek. 3 günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 ile 1.900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.
Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:
Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.
Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.
Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.
Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.
Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.
Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.
Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.
Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.
Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2021 Türkiye Grand Prix (GP) Formula 1 bileti nereden, nasıl alınır? Bilet fiyatları...
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...
- Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu
- DGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak? Oturum süresi...
- DGS kıyafet kuralı var mı? ÖSYM giyim kuralları nedir? 2021 DGS sınavına telefon ve bozuk para ile girilir mi?
- DGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 DGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar nedir?
- 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...
- 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 Cuma günü idari tatil yapılacak mı? İşte son açıklamalar...
- Kritik hafta! ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavları...
- EURO 2020 final tarihi: İtalya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İki takımın istatistikleri...
- Zilhicce ilk 10 günü faziletleri: 2021 Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Zilhicce ayı hadisleri...