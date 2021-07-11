11 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri PSV-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! PSV-Galatasaray maçının hakemi kim?

PSV-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! PSV-Galatasaray maçının hakemi kim?

SPOR
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
ABONE OL
PSV-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! PSV-Galatasaray maçının hakemi kim?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda'nın PSV takımı ile karşı karşıya gelecek. PSV-Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi PSV'ye konuk olacağı ilk maçta, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA