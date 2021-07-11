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Kırkpınar'da finalistler belli oldu!

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Giriş Tarihi: 11.07.2021
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Kırkpınar'da finalistler belli oldu!

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı final müsabakalarında rakiplerini deviren Ali Gürbüz ve İsmail Koç finale yükseldi. Ali Gürbüz ile İsmail Koç 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde altın kemer için güreşecek.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan Ali Gürbüz ile İsmail Koç finalde altın kemer için güreşecek.

Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşen başpehlivan yarı final güreşlerinde Ali Gürbüz, Orhan Okulu'yu yendi. Bir diğer başpehlivan İsmail Koç da, Faruk Akkoyun'u mağlup etti.

Erken final heyecanının yaşandığı yarı final güreşlerinde, rakiplerini yenen başpehlivan Gürbüz ve Koç, ilerleyen saatlerde şampiyonluk için kıran kırana mücadele gerçekleştirecek.

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