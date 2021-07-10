Fenerbahçe'ye eski dost! Vedat Muriç geri dönüyor
Fenerbahçe transferde atağa kalkıyor. Lazio’nun yeni hocası Sarri, takımdan ayrılacak oyuncuları 1 Auğstos’ta açıklayacak. Vedat’a izin çıkarsa kiralanacak. Aksi halde altenatif isimledren biri kadroya katılacak. Vedat Muriç geçen sezon sadece 11 maçta ilk 11'de forma şansı buldu. İşte olası Vedat Muriç transferine ilişkin tüm detaylar...
Çünkü Lazio'nun yeni teknik patronu Maurizio Sarri, takımda kalacak ve gidecek oyuncuları 1 Ağustos tarihinde belirleyeceğini açıkladı. Sarri, Vedat Muric'in takımda kalmasına karar verirse temas halinde olan santrforlardan birisi takıma dahil edecek.
Eğer Vedat satış listesine konursa Fenerbahçe satın alma posiyonuyla birlikte Vedat'ı 1 yıllığına kiralayacak.
Lazio'ya geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeliyle satılan Vedat, İtalyan ekibinde istediği kadar süre alamamıştı. Kosovalı futbolcunun da yeniden çubuklu formaya sıcak baktığı ve bini Fenerli kurmaylara ilettiği ifade edildi.
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