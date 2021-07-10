Fenerbahçe'ye eski dost! Vedat Muriç geri dönüyor

Fenerbahçe'nin santrfor mevkine en az 1 hatta 2 transfer yapmayı planlıyor. Yönetimin girişimde bulunduğu Pereira'nın da onayladığı bir isim olan Vedat Muric'in Lazio'daki geleceği 1 Ağustos tarihinde belli olacak.