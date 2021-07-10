Mostafa Mohamed'in hemşehrisi geliyor! G.Saray Mohamed Sherif'in peşinde
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Geçtiğimiz sezon devre arasında Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed'ten çok iyi verim alan Galatasaray'ın Mısır futboluna ilgisi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın El Ahly formasını giyen Mohamed Sherif ile ilgilendiği öne sürülüyor.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed'ten çok iyi verim alan Galatasaray'ın Mısır futboluna ilgisi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın El Ahly formasını giyen Mohamed Sherif ile ilgilendiği öne sürülüyor.
Mısır basınında yer alan iddialara göre Galatasaray hücumun her bölgesinde oynayabilen 25 yaşındaki futbolcunun transferi için resmi girişimlere başladı.
38 MAÇTA 18 GOL ATTI
El Ahly ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Sherif'in Transfermarkt'a göre piyasa değeri 1.8 milyon Euro. Sarı-Kırmızılılar'ın Mısırlı yıldızı ikna için milli takımdan arkadaşı Mostafa Mohamed'i de devreye soktuğu belirtiliyor. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Sherif geçen sezon 38 maçta 18 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.
ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
Mohamed Sherif forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor. Çok yönlü bir futbolcu olan yıldız futbolcu, Mısır formasıyla 3 maçta 2 gol attı.
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