Mostafa Mohamed'in hemşehrisi geliyor! G.Saray Mohamed Sherif'in peşinde

38 MAÇTA 18 GOL ATTI

El Ahly ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Sherif'in Transfermarkt'a göre piyasa değeri 1.8 milyon Euro. Sarı-Kırmızılılar'ın Mısırlı yıldızı ikna için milli takımdan arkadaşı Mostafa Mohamed'i de devreye soktuğu belirtiliyor. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Sherif geçen sezon 38 maçta 18 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.