PSV Eindhoven Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu PSV GS maçı hangi kanalda?

PSV, HOLLANDA'NIN EN BAŞARILI TAKIMLARINDAN BİRİ OLARAK DİKKATİ ÇEKİYOR

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği PSV, ülkesi Hollanda'nın en başarılı 3 takımından biri olarak dikkati çekiyor.

Eindhoven kentinde 1913'te kurulan PSV, 108 yıllık geçmişinde Avrupa'da 1'er kez Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası şampiyonlukları yaşadı. Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 24 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen kırmızı-beyazlı takım, 9 kez Hollanda Kupası, 11 kez de Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden PSV, Eredivisie'de 26 kez şampiyon olan Ajax'ın ardından 24 şampiyonlukla en başarılı 2. takım konumunda. PSV'yi 15 şampiyonlukla Feyenoord izledi.