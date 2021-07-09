Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? 2021 GS hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'da kadro değişiyor!

İlk kez 8 Temmuz 1974'te imza attığı Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak birçok başarı yaşayan Fatih Terim, "Rahmetli Metin Oktay abimiz Adana'ya gidip, rahmetli babam kendisine 'Oğlum sana emanet' dediğinden bu tarafa tam 47 yıl geçmiş. Metin abi emanete iyi baktı. 'Galatasaraylı Fatih' olduk. Arkasından evlendim. Çocuklarım oldu. Teknik adam oldum. Torunlarım oldu. Bu yılları Allah şükür ki çok istediğim bir yerde geçirdim. Galatasaray'da geçirdim. Bu, benim için çok gurur verici bir olay. Bir camiaya bu kadar yıl hizmet etmek, onun bayrağını taşımak ve 'Ben oralıyım' demek gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı.

"O kadar güzel günler geçirdik ki kötü günleri de güzel günler olarak yad ediyorum." diyen Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: