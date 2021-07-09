Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? 2021 GS hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'da kadro değişiyor!
Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu öncesinde hazırlık maçlarına başladı. İlk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşan ve bu 2-1'lik galibiyet alan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? 2021 GS hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray - Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galataray, yaklaşık 1 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Yılın ilk hazırlılık maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı. Şimdi ise sıra ikinci hazırlık maçında. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? 2021 GS hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...
GALATASARAY - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak hazırlık maçı 10 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma D-Smart kanalından canlı yayınlanacak.
ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, üçüncü hazırlık maçını ise 13 Temmuz'da deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacak.
İki karşılaşma da D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
FATİH TERİM, GALATASARAY'A GELİŞİNİN 47. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 47 yıl önce ilk kez imza attığı sarı-kırmızılı kulübe hizmet etmenin kendisi için gururların en büyüğü olduğunu söyledi.
Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı kulübe gelişinin 47. yıl dönümü dolayısıyla GS TV'ye açıklamalarda bulundu.
İlk kez 8 Temmuz 1974'te imza attığı Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak birçok başarı yaşayan Fatih Terim, "Rahmetli Metin Oktay abimiz Adana'ya gidip, rahmetli babam kendisine 'Oğlum sana emanet' dediğinden bu tarafa tam 47 yıl geçmiş. Metin abi emanete iyi baktı. 'Galatasaraylı Fatih' olduk. Arkasından evlendim. Çocuklarım oldu. Teknik adam oldum. Torunlarım oldu. Bu yılları Allah şükür ki çok istediğim bir yerde geçirdim. Galatasaray'da geçirdim. Bu, benim için çok gurur verici bir olay. Bir camiaya bu kadar yıl hizmet etmek, onun bayrağını taşımak ve 'Ben oralıyım' demek gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı.
"O kadar güzel günler geçirdik ki kötü günleri de güzel günler olarak yad ediyorum." diyen Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ailemizle beraber hem büyüyoruz hem de Galatasaray ailesi büyüyor. Beni bu zaman zarfında hatamla, sevabımla ve günahımla kabul eden Türk futbol camiasına ama özellikle Galatasaraylılara sonsuz teşekkür ederim. Teraziye baktığımızda başarı tarafımızın kefede ağır bastığını görmek beni çok mutlu ediyor. Yaşadığım üçgen içerisindeki en önemli açılardan biri, ailemle beraber Galatasaray. Buradan tüm Galatasaraylılara sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum."
Fatih Terim, GS TV muhabirinin "1974'te imzayı attığınızda böyle bir tarih yazılacağını, böyle bir hayat süreceğinizi hayal ettiniz mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:
"Muhakkak hayal edersiniz ama Allah bana öyle şeyler nasip etti ki bu her insana nasip olacak şeyler değil. Düşündüğümüzün de üstünde başarı hanemiz olduğu çok açık. Burada gönlüm çok rahat. Çok müsterihim. Dünyada Galatasaray tanınıyorsa, tüm Galatasaraylıların bunda emeği vardır. Bu da beni en çok mutlu eden şeydir. Dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde Galatasaray denildiğinde biliyorlarsa, zaten ne yaptığın ortadadır. Galatasaray bunu başardı. Biz de bu başarının parçası olduk. Bundan dolayı çok mutluyum."
Öte yandan, sarı-kırmızılı takımın gerçekleştirdiği antrenmandan önce Fatih Terim için kutlama pastası kesildi.
GALATASARAY, ARDA TURAN İLE BİR YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALADI
Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sözleşmesini uzatmasıyla ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulunan Arda Turan, Galatasaray'a geldiği ilk günkü gibi mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum. Galatasaray'da olduğum her anın keyfini, mutluluğunu çıkartıp başarılar ve kupalar kazanmak istiyorum. Buradan hem Sayın Başkan'a, hem yönetim kuruluna hem de hocama çok teşekkür ediyorum. Tekrardan beni bu formaya ve armaya kavuşturdukları için. Her anı en kıymetli şekilde değerlendirip, sezonu kupalarla ve şampiyonluklarla bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Deneyimli oyuncu, yeni sezona dair ise şu görüşleri aktardı:
"Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini ve vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene işleri baştan daha sıkı tutup başarılı olacağımıza inanıyorum. Galatasaray, olduğu her kulvarda başarıya ve şampiyonluğa adaydır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımıza en güzelini göstermek istiyoruz."
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