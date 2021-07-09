SON DAKİKA | Galatasaray'dan yeni transfer! Barış Alper Yılmaz'ı resmen duyurdu

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Barış Alper, şunları kaydetti:



"Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim hocam, başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum, çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için."

SAĞLIK KONTROLÜNDNE GEÇTİ



Barış Alper Yılmaz, kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçti.



34 MAÇTA 8 GOL, 4 ASİST



Genç oyuncu, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü forması ile 34 maça çıktı, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.