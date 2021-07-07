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SON DAKİKA: Mario Balotelli resmen Süper Lig'de! Adana Demirspor ile sözleşmeyi imzaladı

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Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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SON DAKİKA: Mario Balotelli resmen Süper Lig'de! Adana Demirspor ile sözleşmeyi imzaladı

Son dakika haberi... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Monza formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi.

SON DAKİKA SPOR HABERİ | Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, kadrosuna önemli bir ismi daha ekledi.

Mavi-lacivertli ekip, son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Monza forması giyen İtalyan forvet Mario Balotelli'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

BOLETELLİ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Adana ekibinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bugün Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak" denildi.


30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Monza formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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