SON DAKİKA: Mario Balotelli resmen Süper Lig'de! Adana Demirspor ile sözleşmeyi imzaladı

BOLETELLİ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI



Adana ekibinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bugün Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak" denildi.



