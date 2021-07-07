EURO 2020'de 2. finalist kim olacak? İngiltere Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020'de 2. finalist kim olacak? 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) final için geri sayım başladı. İlk finalistin belli olmasının ardından gözler ikinci finaliste çevrildi. Finalde İtalya'nın rakibinin kimin olacağı merakla beklenirken, yarı finalin diğer maçı için hazırlıklar tamamlandı. EURO 2020 yarı finalin ikinci maçında Danimarka ile İngiltere mücadele edecek. Tek maç usulüne göre yapılacak yarı final maçının ardından kazanan takım adını finale yazdıracak.

İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020'nin diğer yarı final mücadelesinde, İngiltere ile Danimarka arasındaki karşılaşma 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Stada 60 binin üzerinde seyirci alınacak.