EURO 2020'de 2. finalist kim olacak? İngiltere Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020'de final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalin ilk ayağında İtalya, İspanya'yı penaltı atışlarıyla 4-2 mağlup ederek, finale yükseldi. Şimdi sıra ikinci finalistin belirlenmesinde. Turnuvanın ikinci yarı final maçında İngiltere ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Danimarka 1992 şampiyonasında Almanya'yı yenerek kupayı kaldırmıştı. Danimarka ikinci kez kupaya ulaşmanın hazırlıklarını yaparken, İngilizler ilk kez kupa için mücadele edecek.
EURO 2020'de 2. finalist kim olacak? 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) final için geri sayım başladı. İlk finalistin belli olmasının ardından gözler ikinci finaliste çevrildi. Finalde İtalya'nın rakibinin kimin olacağı merakla beklenirken, yarı finalin diğer maçı için hazırlıklar tamamlandı. EURO 2020 yarı finalin ikinci maçında Danimarka ile İngiltere mücadele edecek. Tek maç usulüne göre yapılacak yarı final maçının ardından kazanan takım adını finale yazdıracak.
İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?
EURO 2020'nin diğer yarı final mücadelesinde, İngiltere ile Danimarka arasındaki karşılaşma 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Stada 60 binin üzerinde seyirci alınacak.
İNGİLTERE'NİN İLK KUPA HEYECANI
Şampiyonadaki en önemli başarısına 1968 yılında üçüncü olarak ulaşan İngiltere, 1996 şampiyonasında yarı finale kadar yükseldi. İngilizler, EURO 2020'de yarı finaldeki rakibi Danimarka'yı eleyerek ilk kez finale yükselmeyi hedefliyor.
DANİMARKA'DA HEDEF İKİNCİ KUPA
Turnunavda 1992 finalinde Almanya'yı 2-0 yenerek kupayı kaldıran Danimarka, EURO 2020 finaline adını yazırarak ikinci kez kupaya uzanmanın planlarını yapıyor.
İLK FİNALİST İTALYA
EURO 2020'de İtalya finale yükselen ilk takım oldu.
Müsabakanın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. Gök Mavililer, penaltı atışlarında rakibini 4-2 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.
İTALYA'NIN TURNUVA GEÇMİŞİ
İtalya, turnuvadaki tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde etti. Gök Mavililer, 2000 ve 2012'deki turnuvalarda ise finale kalmasına rağmen rakiplerine üstünlük sağlayamadı.
FİNAL NE ZAMAN?
EURO 2020 final maçı, 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final karşılaşması da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
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- EURO 2020'de 2. finalist kim olacak? İngiltere Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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