Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye veda ediyor! Opsiyonu uzatmama kararı alındı
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vitor Pereira takımının başında ilk idmanına çıkarken Gökhan Gönül'ün antremanda yer almaması dikkat çekti. Geçtiğimiz yaz 1+1 yıllık sözleşme imzalanan deneyimli sağ bekin, mukavelesindeki opsiyonun kullanılmayacağı belirtildi.
Fenerbahçe 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Vitor Pereira önderliğinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun da kampta yer alırken, Portekizli teknik adamın takımı sık sık uyarması dikkat çekti.
ANTREMANA KATILMADI
Geçtiğimiz yaz transfer edilen Gökhan Gönül ise yapılan idmanda yer almadı. F.Bahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hürriyet'in haberine göre; Deneyimli sağ bekin sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı ve yolların ayrılacağı belirtildi.
36 yaşındaki sağ beke Süper Lig'den tekliflerin geldiği belirtilirken Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından önünde iki seçenek bulunuyor.
Tecrübeli futbolcu kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ya da futbol hayatını noktalayacak. Gönül bu konudaki kararı ailesi ve menajeri ile yapacağı görüşmede alacak.
21 MAÇTA GÖREV ALABİLDİ
Geçen sezon Süper Lig'de 21 maça çıkan Gökhan Gönül 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu 10 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde de 361 karşılaşmada 14 gol atıp 54 asist yaptı.
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