Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye veda ediyor! Opsiyonu uzatmama kararı alındı

ANTREMANA KATILMADI

Geçtiğimiz yaz transfer edilen Gökhan Gönül ise yapılan idmanda yer almadı. F.Bahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hürriyet'in haberine göre; Deneyimli sağ bekin sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı ve yolların ayrılacağı belirtildi.

36 yaşındaki sağ beke Süper Lig'den tekliflerin geldiği belirtilirken Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından önünde iki seçenek bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ya da futbol hayatını noktalayacak. Gönül bu konudaki kararı ailesi ve menajeri ile yapacağı görüşmede alacak.

21 MAÇTA GÖREV ALABİLDİ

Geçen sezon Süper Lig'de 21 maça çıkan Gökhan Gönül 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu 10 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde de 361 karşılaşmada 14 gol atıp 54 asist yaptı.