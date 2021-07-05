05 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye veda ediyor! Opsiyonu uzatmama kararı alındı

Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye veda ediyor! Opsiyonu uzatmama kararı alındı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
ABONE OL
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye veda ediyor! Opsiyonu uzatmama kararı alındı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vitor Pereira takımının başında ilk idmanına çıkarken Gökhan Gönül'ün antremanda yer almaması dikkat çekti. Geçtiğimiz yaz 1+1 yıllık sözleşme imzalanan deneyimli sağ bekin, mukavelesindeki opsiyonun kullanılmayacağı belirtildi.

Fenerbahçe 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Vitor Pereira önderliğinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun da kampta yer alırken, Portekizli teknik adamın takımı sık sık uyarması dikkat çekti.

ANTREMANA KATILMADI

Geçtiğimiz yaz transfer edilen Gökhan Gönül ise yapılan idmanda yer almadı. F.Bahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hürriyet'in haberine göre; Deneyimli sağ bekin sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı ve yolların ayrılacağı belirtildi.

36 yaşındaki sağ beke Süper Lig'den tekliflerin geldiği belirtilirken Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından önünde iki seçenek bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ya da futbol hayatını noktalayacak. Gönül bu konudaki kararı ailesi ve menajeri ile yapacağı görüşmede alacak.

21 MAÇTA GÖREV ALABİLDİ

Geçen sezon Süper Lig'de 21 maça çıkan Gökhan Gönül 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu 10 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde de 361 karşılaşmada 14 gol atıp 54 asist yaptı.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim GALATASARAY'DA SAĞ BEKE SÜRPRİZ İSİM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA