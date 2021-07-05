Son dakika | 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde seyirci olacak mı? Flaş karar

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl 660'ıncısı gerçekleştirilecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine seyirci izni çıktığın belirterek, Kırkpınar Er Meydanı kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyircili olarak yapılmasına izin verildiği söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği basın toplantısında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı görüşmeler sonucunda bu yıl 660'ıncısı gerçekleştirilecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine seyirci izni çıktığın söyledi.

Gürkan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı görüşmeler gerekse bizim taleplerimiz sonucunda kapasitemizin 3'te 1'i oranında seyircili yapılmasına izin verildi. Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nın 13 bin koltuk kapasitesi var. Bunun 3'te 1'i olan yaklaşık 4 bin 300 civarında seyirci alacağız. Hangi şartlarda ve hangi koşullarda alacağımız İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da çıkarmış olduğu kademeli normalleşme 3'üncü etap genelgenin 3'üncü maddesinde yer alan temizlik, maske ve mesafe kuralına uyarak ve girişte ateş ölçerek 660'ıncı Kırkpınar'a kapasitemizin 3'te 1'i olan 4 bin 300 civarında seyircimizi alacağız" dedi.